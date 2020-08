Odluka USK da zaustavi priliv migranata je poziv u pomoć . Rješenje za migrantsku krizu, mora naći država,Vijeće ministara BiH mora pronaći smještaj za migrante, rekao je u razgovoru za BHRT Peter van der Auweraert (Piter Van der Overart) , šef Međunarodne organizacije za migracije.

O aktuelnoj situaciji s migrantima u našoj zemlji i odgovoru bh. vlasti na migrantsku krizu, gostujući u Dnevniku 2 BHRT-a, Overart kaže:

Iskreno, osjećam i suosjećam i sa migrantima i s građanima, naročito u Bihaću i Velikoj Kladuši. Ono što danas vidimo je posljedica nedostatka smještaja u BiH. Imamo dvije situacije – U USK imamo pune centre i imamo 2000 ljudi bez rješenja, koji spavaju vani. Upravo ti ljudi stvaraju probleme lokalnom stanovništvu. Mislim da su odluke lokalnih organa da zaustave priliv migranata u USK poziv u pomoć. To se već dešava dvije godine. Koji su to kantoni koji imaju centre? Sarajevo i Unsko-sanski kanton i mali centar u Salakovcu. Ono što nedostaje u BiH – i mislim da je to frustracija vlasti USK a i samih građana – je da to treba biti problem cijele države. Znači, svi dijelovi države, i svi kantoni trebaju uraditi svoj dio posla. Mislimo da bi bilo dobro da imamo i centre izvan USK i Kantona Sarajevo i da kao cijela država postoji dovoljno smještaja za migrante. Ako ne, onda ćemo vidjeti ono što danas vidimo u USK. To je loše i za migrante i za građane.

O odlukama vlasti Unsko-sanskog kantona da ne dopuste dovoz migranata u Bihać i Veliku Kladušu, a sada ih sami “gomilaju” u rubnim opštinama kantona (Ključ, Bosanska Otoka), Overaert kaže:

Mislim da je jasno da ovo nije rješenje, u mjeri da je održivo, da zaustave ljude od dolaska. Ljudi dolaze, ljudi iz Pakistana dolaze. Oni će nastaviti put, bez obzira na policiju. To nije rješenje, dugororočno naročito. Brine me što imamo porodice sa djecom na otvorenom. Ovo nije rješenje. Ali, rješenje ne može doći iz Unsko sanskog kantona, to je ipak na nivou države.Jer, nije rješenje zaustaviti samo priliv u USK. Vijeće ministara se mora okupiti i mora pronaći smještaj za migrante.

Overart nije komentarisao ocjenu Centra za sigurnosne studije da ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Republike Srpske krše zakone i podrivaju pravni poredak Bosne i Hercegovine.

Ja nisam pravnik za Bosnu, ali želim reći – jasno je da se migranti koji su registrirani u Službi za strance i koji su izrazili da žele tražiti azil, mogu 15 dana slobodno kretati. Možete se slagati ili ne slagati. Ljudi imaju papir i ne smije im se ograničavati kretanje, rekao je Overart.

Izrazio je bojazan zbog dolaska zime, te naglasio kako se mora naći smještaj za migrante, kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa.

“Iz mog ugla nije važno ko je kriv, već pokušati okupiti ljude i naći rješenje, i to cijela država, da nemamo humanitarnu katastrofu.

Dodao je kako postoji finansijska pomoć Europske unije, kako pomoć pružaju UNHCR , IOM i druge nevaldine organizacije.

Ali, za smještaj, to je na nivou države . Oni treba da kažu gdje treba smjestiti migrante. To nije IOM, kaže Overart.

Overart smatra da je dobra ideja bivšeg ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića da se, uz pomoć međunarodnih organizacija, kao rješenje, izgrade šatorska naselja izvan gradskih sredina.

“To je urađeno u Srbiji, manji centri sa 400, 500 ljudi izvan gradskih centara. To je u redu , tim se centrima lako se uopravlja, ne stvaraju se problemi i za građane. A da li su to šatori ili ne, to je drugo pitanje. Šatori nisu dobri za zimu. Imamo problem u Lipi, hiljade je njih u Lipi. Ljeti, to je bilo hitno rješenje, pogotovo zbog krize sa koronom. Ako ne krenemo s pripremama za zimu u Lipi, da zamijenimo te šatore kontejnerima, onda ćemo ga zatvoriti u oktobru. Znači, gubimo hiljadu kreveta, znači hiljadu ljudi više na ulici.

O tome šta misli kada će državni organi shvatiti ozbiljnost migrantske krize, Overart kaže: