Novi američki predsjednik Džozef Bajden potpisao je ukaze kojima je izrazio namjeru da SAD ponovo pristupe Pariskom sporazumu o klimi i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Nekoliko sati pošto je u srijedu stupio na dužnost polaganjem zakletve na svečanosti inauguracije ipred Kongresa SAD u Vašingtonu, Bajden je u Ovalnom kabinetu Bijele kuće potpisao niz ukaza sa namjerom da odmah poništi više važnih odluka svog prethodnika Donalda Trampa.

President Biden speaks to reporters in the Oval Office as he signs his first executive orders, including U.S. reentry to the Paris climate deal and a mask mandate for federal property and interstate travel https://t.co/1LntlB7T7E pic.twitter.com/YR8P2aW5zv