Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo (NPS) večeras u 19.30 sati biće odigrana baletna predstava “Ples sa Mozartom” rađena na muziku W. A. Mozarta, za koju je koreografiju i režiju potpisala Nermina Damian.

Predstava će biti izvedena u okviru festivala “Sarajevska zima”, a ulaznice možete kupiti na blagajni NPS, u terminima od 9:00 -11:30 sati i od 15:30 -19:30 sati.

Ne propustite ovaj raskošni balet i vrsnu igru ansambla Baleta NPS, koji će vas voditi kroz istoriju igre, najavljuju iz NPS.

Riječ koreografa:

Poslije koreografija za predstave Palčica i Les Petits Riens (Male stvari) postavlja se pitanje zašto opet Mozart? Zato što je njegova muzika kao zraka sunca koja obasjava dušu, zato što kroz njegovu muziku umjetnost plesa evocira porijeklo instinstog ekspresivnog gesta.

Ples i muzika nas prenose svojom magijom u drugu dimenziju, u neko drugo vrijeme i stvaraju mogućnost dubljeg poniranja u nas same.

Pokretom i plesom igrači će nam prenijeti svu emociju i energiju života. Na sceni, pod svjetlom reflektora, otkrivam davno zaboravljene, predivne historijske barokne plesove: Simfoniju Haffner No. 35, a posebno Koncert za klavir i orkestar No. 21, koji su me inspirisali da kroz koreografsku slobodu i fantaziju stvorim baletsku predstavu.

