Na Aerodrom “Mahovljani” u Banjaluci danas je dopremljen prvi kontingent medicinske opreme i pomoći Rusije za borbu protiv epidemije izazvane koronavirusom.

Stigla je i ekipa ruskih medicinskih stručnjaka koji će se staviti na raspolaganje Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci.

Avion su na aerodromu u Mahovljanima dočekali član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica i premijer RS Željka Cvijanović i Radovan Višković i ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov.

Ivancov je rekao da je Ruska Federacija spremna da pomogne i Federaciji BiH, ali da nije bilo zahtjeva za pomoć.

Cvijanović je izrazila je zahvalnost na pomoći i rekla kako će, osim stručnjaka, u tri aviona stići sve ono što je u današnje vrijeme potrebno bolnicama, kao što su sredstva za dezinfekciju, respiratori i maske.

Premijer RS Radovan Višković je rekao da je ovo više nego značajna pomoć za taj entitet, naročito za zdravstveni sektor.

Pomoć je uslijedila nakon što ju je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio od predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina radi sprečavanja širenja epidemije izazvane koronavirusom, a razgovarao je i sa ministrom vanjskih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim.

“Veoma je važno da ruski stručnjaci uđu u naše bolnice i da to sve dezinfikujemo do te mjere da bude sterilno. To je nemjerljiva pomoć. Znamo da se i Ruska Federacija suočava sa borbom protiv korone, ali nisu izostala htjenja da nama pomognu i zato sam zahvalan”, rekao je Dodik.