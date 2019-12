U Privrednoj komori Republike Srpske danas je potpisan sporazum o saradnji na uspostavljanju mreže za digitalnu transformaciju privrede RS-a.

U pitanju je pilot projekat u kojem će učestvovati deset preduzeća u narednih 15 mjeseci, a ako on da očekivane rezultate biće formiran centar za digitalnu transformaciju u Banjaluci.

Sporazum su potpisali ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Srđan Rajčević, ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević, predsjednik Privredne komore RS Borko Đurić, direktor Inovacionog centra Banjaluka Drago Gverić i šef Projekta GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) Ellen Kallinowsky.

Borko Đurić nakon potpisivanja rekao je da je ovo prvi ozbiljniji korak na ovom poslu od kojeg očekuju mnogo jer jedan od preduslova za podizanje produktivnosti i konkurentnosti.

“U okviru Privredne komore biće formiran centar za digitalnu transformaciju, to je naša obaveza i šansa da stvaramo uslove za dinamičniji razvoj kroz uvođenje novih tehnologija”, kazao je on.

On je naglasio da u proizvodnom sektoru metalske i drvoprerađivačke proizvodnje postoji digitalizacija, ali da je problematično što je nam je u ostalim segmentima, kao što je marketing, skladištenje… da bi se dobili procesi sa što višim stepenom pametnog upravljanja, skratila izrada proizvoda, snizila cijena. Đurić smatr da će posebno važno biti edukovanje kadrova koji će znati kako povlačiti najbolje i najjednostavnije poteze.

Srđan Rajčević, radi se o pilot projektu koji vodi uspostavljanju centra za digitalnu transformaciju pri čemu GIZ donosi ekspertizu po uzoru na praksu iz Srbije.

“Ako pilot projekat zaživi bićemo jedan od dva takva centra u regionu”, kazao je Rajčević i dodao da nema stabilnog društva bez visokokonkurentne i visokoproduktivne privrede, koje nema bez korištenja novih tehnologija.

On se nada da će današnji dan značiti početak nove ere u privredi RS, a sam projekat obuhvata transfer znanja, nabavku opreme i obezbjeđivanje infrastrukture kako bi došlo do povećanja produktivnosti

Vjekoslav Petričević smatra da će ovaj projekat omogućiti da se svaki privredni subjekt koji to bude htio – uključi u digitalnu transformaciju i omogući uspješnije poslovanje.

Drago Gverić pojasnio je da je vrijednost projekta po 10.000 evra po preduzeću.

Ellen Kallinowsky je istakla da GIZ podržava digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u BiH, kroz tri segmenta, a to su podizanje svijesti o važnosti inovacija i digitalne transformacije s ciljem održavanja konkurentnosti, ojačavanje kapaciteta IT kompanija koje bi trebalo da pruže ove usluge, a treći je podrška stvaranje strukture i infrastrukture za mala i srednja preduzeća.