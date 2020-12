U Banjaluci će danas biti upriličena prezentacija prve aplikacije za “pametni” javni prevoz u tom gradu SatBUS™, te implementacije i funkcionalnosti prvog “pametnog” autobuskog stajališta.

SatBUS™ aplikacija ima za cilj da građanima i posjetiocima Banjaluke pomogne da se lakše i bolje organizuju u svakodnevnim aktivnostima, da planiraju svoje vrijeme i obaveze tako što će svakom trenutku, u realnom vremenu, imati sve potrebne informacije koje se tiču javnog gradskog prevoza.

SatBUS aplikacija i pametno stajalište samo je jedna od funkcionalnosti u okviru jedinstvene platforme SatCITY, koja će obuhvatiti i sve ostale gradske službe i omogućiti da se efikasno upravlja radom svih gradskih službi iz jednog računskog centra.

Uz pomoć aplikacije SatBUS™, građani Banjaluke i posjetioci tog grada dobijat će informacije o trenutnim pozicijama autobusa javnog prevoza u realnom vremenu, o vremenu dolaska autobusa

na određeno stajalište, broju stajališta do odredišta i udaljenosti do odredišta, kao i o redu vožnje za sve linije gradskog prevoza, i sve to u realnom vremenu.

Kako je najavljeno, na konferenciji za medije uime kompanije “Satwork” će se obratiti Siniša Palić, generalni direktor, Marko Trtić, tehnički direktor, Draženka Palić, direktor sektora za prodaju i marketing i Nenad Butulija, direktor ICT sektora.