U narednom periodu, fokus Golmana rukometne reprezentacije BiH, Benjamina Burića biće promociji rukometa u BiH. Odličan način da se to uradi je otvaranje akademije za rukometne golmane, koju on želi pokrenuti u BiH, kazao je u intervjuu za portal bhrt.ba.

Burić poziva sve koji žele pomoći sa idejama oko akademije da se jave, i smatra kako je jedino zajedničkim snagama moguće napraviti uslove za bolje sutra bh. sporta u cjelini, ne samo rukometa.

Već dugo razmišljam o tome kako da unaprijedimo rukomet u BiH. Većina djece najprije se odluči za treniranje fudbala ili košarke, jer su to dva najpopularnija sporta, a mnogi od njih, nakon nekog vremena dođu u rukomet i zaljube se u ovu igru. Moramo skrenuti pažnju djece da je rukomet zaista sjajan sport, grublji možda od košarke ili fudbala, ali da zna biti itekako zabavan, a da bismo to uspjeli, najprije moramo promovisati rukomet kroz medije, pa onda zatim i igrače, ligu, pa onda i uzore djeci. Otud ideja da pokrenemo jednu vrstu akademije za golmane, gdje ćemo organizovati rukometne golmanske dvoboje i na kojim će učešće moći uzeti svi, od djevojčica, dječaka, zatim iskusnih rukometaša, ali i medija. Trenutno se radi o ideji, koja je prenijeta na papir, ali put do realizacije neće biti nimalo lagan.