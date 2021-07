Državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Njemačke Miguel Berger posjetio je danas Memorijalni centar Srebrenica. Polaganjem cvijeća na mezarju Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima Berger je odao počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Direktor službe Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić proveo je delegaciju na čelu sa državnim sekretarom Bergerom kroz prostor Spomen sobe, te kroz pet izložbi koje su, kao dio zvaničnog programa obilježavanja 26. godišnjice genocida, smještene u bivšoj fabrici akumulatora, nakon čega su održali sastanak kojem je prisustvovao i predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Ševket Hafizović.

Tokom posjete Potočarima Berger se sastao i sa majkama Srebrenice sa kojima je imao priliku razgovarati i proći kroz dio stalne muzejske postavke ”Genocid u Srebrenici: neuspjeh međunarodne zajednice”.

– Moja posjeta Memorijalnom centru u Potočarima, a posebno susret sa dvije majke Srebrenice, ostavio je trajan utisak. Njihova neumorna posvećenost održavanju uspomene na članove njihovih porodica živom i to što su one njihov glas, duboko me je impresioniralo – rekao je Berger.

Naglasio je da je od presudne važnosti omogućiti ljudima mjesto gdje se mogu sjećati svojih pokojnika i govoriti o svojim iskustvima.

– Istovremeno, spomen obilježje mora svima nama poslužiti kao podsjetnik da moramo učiniti svoj dio da spriječimo takve zločine u budućnosti – naglasio je Berger.

Dodao je da “educirati ljude o prošlosti predstavlja ključni dio procesa pomirenja. Njemačka, na primjer, ima strogo zakonodavstvo koje podsticanje rasne mržnje i poricanje genocida kažnjava zatvorom. Suočavanje sa prošlošću je od vitalnog značaja jer podržava pomirenje i izgradnju povjerenja. To su osnovni preduvjeti za mirnu budućnost Bosne i Hercegovine i njen put ka EU, jer predstavljaju temeljne evropske vrijednosti.”

Iz Memorijalnog centra su poručili da posjeta državnih dužnosnika evropskih zemalja tom centru za njih znači podršku u njihovom radu.

– Ovdje smo kako bismo sačuvali kulturu sjećanja i učinili sve da sačuvamo istinu o genocidu, koju negatori na sve načine pokušavaju da ospore. Svaka posjeta za nas je znak podrške da ne posustanemo u našoj misiji. Zahvalni smo na svakoj posjeti i interesu za naš rad i čuvanje istine. Hvala i delegaciji savezne Republike Njemačke na današnjoj posjeti – saopćili su iz Memorijalnog centra Srebrenica.