Već duži period uposlenici i roditelji učenika koji pohađaju Osnovnu školu “25. novembar” u Velikoj Kladuši, upozoravaju na veliki broj migranata u krugu škole. Do sada je zabilježeno više međusobnih okršaja migranata. Dogodila se i provala, a roditelji se brinu za sigurnost djece.

Eldina Karajić svakodnevno desetogodišnju kćerku dovodi u školu. Kaže da je sigurnost djece narušena zbog velikog broja migranata koji se kreću, ali i borave u krugu škole.

U više navrata, migranti su se sukobili u krugu škole, a prije nekoliko dana migrant je provalio u školu. Da je ovo problem koji traži hitno rješavanje, uvjerila se i ekipa BHT1. Dok smo snimali izjave roditelja, jedan od migranata je neometano ušao u školu. Kojim povodom, ostaje nejasno.

Rukovodstvo škole rješavanju ovog problema, pristupilo je sistemski. Upoznali su sve nadležne institucije, nevladine organizacije, ombudsmana za djecu, organizirali panel diskusije, ogradili školsko dvorište, postavili video nadzor i znakove zabrane na engleskom jeziku. Međutim, problem nije riješen.

“MUP dođe na svaki moj poziv, ali oni ne mogu tu biti stalno. Ja sam htjela da obezbijedimo školsku zonu za djecu. Da tu bude prisutna stalna patrola i to se desilo. To je trajalo tri dana u u tom periodu je bilo bezbjedno. Međutim, policija nema ljudske resurse da to obezbijedi”, kaže Edina Dizdarević, direktorica Osnovne škole “25. novembar”, Velika Kladuša.