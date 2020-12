Dogovor s vlastima u Bosni i Hercegovini o novom trogodišnjem proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom još nije postignut zbog nedostatka konsenzusa o reformama koje bi trebalo da budu dio programa, saopštili su iz MMF-a. Da li su u pitanju politički nastupi ili potrebne reforme?

Pregovori o kreditnom aranžmanu od milijardu i pol maraka, namijenjenom za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa i potporu proračunima, vođeni su od 19. listopada do 18. studenoga. Dogovor nije postignut zbog nedostatka konsenzusa u svezi s reformama koje bi trebale biti dio programa.

Misija MMF-a u BiH

Svaki aranžaman s MMF-om podrazumijeva i određeni set reformi, od kojih neke predstavljaju i obveze za institucije na razini BiH, ali je sada odluka bila na entitetima.

VJEKOSLAV BEVANDA, ministar financija BiH

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Aziz Šunje smatra kako su zahtjevi MMF-a opravdani te da se radi o političkim nastupima.

AZIZ ŠUNJE, profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA

“Po mom mišljenju, osnovni razlog zašto nije došlo do dogovora je nespremnost Republike Srpske da prihvati zahtjev koji je postavio MMF. To nisu ni reformski zahtjevi, to su više zahtjevi tehničke prirode, kako ja vidim. Uspostava jedinstvenog registra računa, nema ništa sporno u tome. Očito to RS vidi kao oduzimanje ingerencija”.