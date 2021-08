Učešće Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misijama u Iraku, prema tvrdnjama pojednih zvaničnika iz Ministarstva odbrane, dovedeno je u pitanje zbog političke krize u našoj zemlji. Iako je NATO odobrio partnerstvo, da bi ono bilo realizovano potrebna je odluka koju konsenzusom donosi Predsjedništvo BiH.

Da oružane snage Bosne i Hercegovine neće učestvovati u mirovnoj misiji u Iraku, za novinsku agenciju Srna juče je izjavio zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić. U njegovoj izjavi još se navodi i da su u NATO-u svjesni da je za takvu odluku potreban konsenzus, i da je donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i da donošenje odluke o učešću oružanih snaga nikako nije moguće bez srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, čiji je stav o ovom pitanju jasan. Zamjenika ministra odbrane Okolića,

Sa ovim izjavama nije upoznat još jedan od zamjenika ministra odbrane Mijo Krešić. Dodajući da na temelju dosadašnjeg iskustva niti jedna misija podršku nije dobila odjednom.

MIJO KREŠIĆ, ministar odbrane BiH

“Ja mislim da ćemo mi ovo vrijeme koje je ispred nas iskoristiit da vidimo sve benefite koje donosi nato misija u iraku i što je to što će biti korisno za pripadnike oružanih snaga za ministarstvo odbrane i Bosnu i Hercegovinu”.

Za sada je neizvjesno hoće li politička kriza u Bosni i Hercegovini imati uticaj i na druge misije u kojima učestvuju oružane snage. Alija Kožljak,bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u, ovakve najave ocjenjuje ishitrenim, pojašnjavajući da je prije samog NATO dopisa proveden niz aktivnosti, a jedna od njih je i pismo namjere koje je Bosna i Hercegovina poslala, kako bi učestvovala u samoj misiji kao partner.

ALIJA KOŽLJAK, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u

“Radi se o jednoj misiji koja nije borbenog karaktera i jedna od aktivnosti u toj misiji je uklanjanje neekspoliranih sredstava odnosno bombi gdje BiH i njene snage zaista imaju ekspertne jedinice u tome, i to je najbolji način gdje BiH može dati doprinos koooperativnoj sigurnosti međunarodnoj sigurnosti”.

Prvi nastupi visokog predstavnika u BiH su imali jedan akcenat, a to je da će on insistirati na tome da se odluke donose u institucijama BiH, a na njemu je da on stvori ambijent da to tako i bude.

Kazazović je dodao da se cijela situacija treba sagledati i iz ugla najavljenog povlačenja trupa SAD-a do kraja godine iz Iraka, kao jedne od glavnih članica NATO-a.