U Bosni i Hercegovini potvrđeno je 1.077 novih slučajeva zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata. Preminulo je 69 osoba, od toga 28 u Republici Srpskoj, 37 u Federaciji, 4 u Brčko distriktu. Od posljedica koronavirusa od početka pandemije u Bosni i Hercegovini preminula je 3.081 osoba.

Sa 413 preminulih u toku jedne sedmice sredinom prošlog mjeseca BiH je bila u vrhu regionalne ljestvice po smrtnosti od infekcije koronavirusom. Broj smrtnih slučajeva na sedmičnom nivou od tada bilježi pad no i dalje je statistika nepovoljna.

“To su neki brojevi koji nas zabrinjavaju . Ali to je više pitanje za kliničare da oni pokušaju doći do odgovora šta je to razlog”, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo RS Branislav Zeljković.