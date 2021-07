Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” je u novim problemima. Priče o dugovanjima zasjenilo je to što je skoro 50 medicinara ostalo bez posla jer su im istekli ugovori. Među njima su uglavnom oni koji su primljeni za vrijeme pandemije i koji su radili u najtežim uslovima.

Rad u najtežim uslovima, izlaganje zarazi, samo su djelić onoga sa čime su se medicinari susretali u proteklim mjesecima. Oko 50 njih u bolnici neće ostati. Tek nekolicina će biti primljena kroz novi konkurs.

HAJRUDIN HAVIĆ, ravnatelj KB “Dr. Irfan Ljubijankić”

Ljekari kažu da se cijela situacija znatno odrazila na posao. Na godišnje odmore, barem sada, mogu zaboraviti.

ETIDA RIZVANOVIĆ-VOJIĆ, načelnica Odjela za plućne bolesti

Svi oni koji u svom gradu ne budu mogli dobiti posao, neće imati izbora nego da sreću potraže van granica Bosne i Hercegovine. S druge strane, ljekari upozoravaju da bi zdravstveni sistem u nadolazećim godinama mogao doživjeti kolaps.

“To su sve mladi ljudi koji planiraju familiju, život i kada ostanu bez posla, a ne vide da će se to riješiti, naravno da će potražiti budućnost vani. To je ono što je tužno i što je šteta. Nisam u toj poziciji niti mogu riješiti takvu stvar, ali bih apelirala na one koji mogu, da pokušaju razumjeti problematiku. Zdravstvo je u teškoj situaciji i ako se bude išlo u ovom smjeru, biće još teže.”