Ugaženog snijega ili poledice na kolovozu ovoga jutra ima na putevima u zapadnim krajevima naše zemlje. Izdvajaju se dionice Bihać-Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac-Drvar, Livno-Kupres i Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad.

Na planinskom prijevoja Borova Glava na dionici Šuica-Livno, upozoravamo na učestale izlaske divljih konja na kolovoz, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Na svim putnim pravcima savjetuje se maksimalno oprezna vožnja i napominje da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su u vremenu od 07 do 16 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16 sati na ovoj lokaciji saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uvjeta za vožnju u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila s prikolicom i šlepere na graničnom prijelazu Izačić.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz BIHAMK-a.