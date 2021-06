Stanje na cestama u 06 : 20 sati

Stabilizacija vremena povoljno utiče i na saobraćajnu situaciju na putevima u BiH. Kolovoz je suh, a vidljivost uglavnom dobra. Tokom dana povećan je broj biciklista i motociklista, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Zbog radova na mostu (M06) na dionici autoputa A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj na dionici autoputa A-1 Sarajevo zapad-Sarajevo sjever, večeras od 20 sati do sutra ujutro do 06 sati doći će do obustave saobraćaja.

Danas i sutra izvode se radovi u tunelu Ivan, na dionici Tarčin-Konjic. Za vrijeme izvođenja radova saobraćat će se usporeno.

U toku su radovi na sanaciji dilatacije nadvožnjaka Zalužani (na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka), zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom (lokacija poslije isključenja za Kuljane).

U tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) tokom dana saobraća se naizmjenično-jednom trakom, a u noćnim satima na snazi je potpuna obustava saobraćaja (od 23 sata do 04:30 sati).

Na putu Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići, saobraćaj se obustavlja od 22 do 06 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima: Doboj-Rudanka, Stolac-Hutovo (mjesto Cerovica), Posušje-Tomislavgrad (naselje Čitluk) i Banovići-Živinice.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.