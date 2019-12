Na području Bijeljine u ekspanziji je sklapanje tzv. dječijih brakova. Ovaj problem posebno je prisutan u romskim zajednicama, pa su tako tokom prošle godine u ovom gradu sklopljena četiri dječija romska braka, a samo jedna djevojčica dobila je institucionalnu zaštitu. Broj neprijavljenih slučajeva mnogo je veći.

Najmlađa žrtva dječijeg braka u Bijeljini u momentu „udaje“ imala je samo 12 godina. Danas ima 14, dijete i već je stupila u drugi brak. Iako nastoje da pomognu, u Udruženju žena „Romkinja“ kažu da su im često ruke vezane, jer se smatra da je to romska tradicija, a nailaze i na odbijanje u zajednici.

SABIRA HAŠIMOVIĆ, predsjednica Udruženja žena “Romkinja”

U Bijeljini je ovaj problem u ekspanziji, ali je pozitivno što je sve veći broj prijava, kažu u Udruženju za pomoć romima “Otaharin”. Dodaju da maloljetnički brakovi, osim nasilja, imaju i komponentu trgovine ljudima.

DRAGAN JOKOVIĆ, predsjednik Udruženja “Otaharin”, Bijeljina

“Sada je dobro to što se prijavljuje, što je vidljivije da su to krivična djela, da je to nešto što društvo mora da osudi, skoro smo prijavili, možda prije mjesec dana jedan maloljetnički brak koji je zahvaljujući našoj prijavi i spriječen”