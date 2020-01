Nema političke trgovine u Vijeću ministara BiH oko pozicija u državnim agencijama, tvrdi u intervjuu “Jedan” zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

Turković je na posljednjoj sjednici Vijeća ministara BiH prošle sedmice, predložila da se istovremeno raspravlja o imenovanju generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH i direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

“Ne radi se ni o kakvoj političkoj trgovini i ne želim da se radi o političkoj trgovini. Ja želim da se sve stavi na sto i da se o svemu otvoreno razgovara. Ako postoji negdje politički stav, a razumijem da to postoji, onda i to treba reći vrlo otvoreno. Nema potrebe da se zavaravamo, nema potrebe da iznosimo stavove koji su neprimjereni. Riječ je o nekakvom dogovoru koji je postojao, nekakvih 36 agencija koje su listane kao državne agencije, plus šest sigurnosnih agencija. Postojala je određene podjela, paritet u toj podjeli. To je uredu. Međutim, imamo novo Vijeće ministara i hajde da sve te agencije izlistamo. Nema potrebe da sada ide jedna, pa se vuče ručna, pa se kaže, sad ovaj može, ovaj ne može”, kaže zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova BIH.

Govoreći o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH, ministrica Turković kaže da mu se treba vratiti ugled, te provjeriti diplome zaposlenika i znanje stranih jezika.

“Kolege su u kontatku sa institucijama koje vrše provjeru (diploma op.a.) i nadam se da ćemo uspjeti to da učinimo kada je Ministarstvo vanjskih poslova u pitanju. I ne samo to, da se izvrše i provjere znanja stranih jezika. Bojim se da ljudi nemaju dovoljno poznavanje jezika, da prate djelimično razgovore, da ne učestvuju u njima, da nisu dovoljno aktivni upravo zbog svoje jezičke nesigurnosti. Ono što je jako bitno to je da se uspostavi mehanizam priprema i ispitivanja ljudi, novih ljudi, koji odlaze u diplomatsko-konzularnu mrežu, ali isto tako paralelno da se vrši provjera znanja onih koji su godinama u diplomatsko-konzularnoj mreži”, kaže ministrica Turković.

Na pitanje, kako će disciplinirati diplomate koji provode stranačku, a ne državnu politiku, ministrica Turković odgovara:

“Ah, da je samo stranačka. Imamo mi tu svašta što se provodi. Imamo i trgovinsku misiju i privatnu misiju i stranačku misiju i tako dalje. Neke disciplinske aktivnosti su već pokrenute. One su toku. Još nisu donesene finalne odluke, ali smo krenuli sa tim procedurama”.

O susretu s duhovnim ideologom “Muslimanskog bratstva” Jusufom El Karadavijem u decembru prošle godine u Dohi, dok je bila ambasadorica BiH u Kataru, što je izazavalo kritike u dijelu javnosti, ministrica Turković kaže:

“Vi imate zemlje kao što je Katar koje su pružile gostoprimstvo gospodinu Karadviju. On je njihov rezident. Dali su mu sve uslove. On se pojavljuje na svim vjerskim praznicima, ako ne uz emira države Katar, onda blizu emira. Čovjek koji ima 15 hiljada dnevnih sljedbenika. Ako imate taj broj ljudi koji su slušaoci nekoga, protiv koga ne postoji nikakava potjernica, nikakva optužba, ne vidim razlog zašto se jedan susret, jedno upoznavanje s nekim problematizira. Imam osjećaj da je to vrlo zlonamjerno i vjerujem da će takvih situacija biti mnogo. Puno je godina iza mene da ne bih navikla na takve stvari. Računam s njima”.

U intervjuu “Jedan” ministrica vanjskih poslova i zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Bisera Turković, između ostalog, govori i rješavanju otvorenih pitanja sa susjedima, novoj američkoj ulozi na Zapadnom Balkanu, snazi bh. dijaspore i odnosu države prema njoj.

