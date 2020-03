Predstavnici M.T. Abraham grupacije održali su u Mostaru sastanak sa bivšim djelatnicima Aluminija. Glavna tema bila je upoznavanje djelatnika sa stavkama ugovora te procesom vraćanja na radna mjesta. Kako su naglasili predstavnici Abraham grupacije, neće odustati od Aluminija, kao ni od intelektualnog kapaciteta bivših djelatnika.

M.T. Abraham Grupacija na čelu s direktorom Amirom Kabirijem ne odlazi iz Mostara dok pitanje Aluminija ne bude finalizirano, poručeno je na sastanku održanom s bivišm djelatnicima nekadašnjeg hercegovačkog diva.

Proces pregovora izraelsko-kineskog konzorcija s Federalnom vladom traje proteklih osam mjeseci. Za to vrijeme ulagači su prezentirali Vladi Federacije BiH Prijedlog ugovora, no Vlada je, kako su obrazložili, zbog nejasnoća i neprihvatljivih stavki odbila ugovor tražeći da bude izmijenjen.

Pod neprihvatljive stavke, uz ostalo, misli se i na to da su ulagači tražili besplatnu struju na pet godina, no to u ugovoru, poručuju iz konzorcija, nigdje nije navedeno.

“Naš pravni tim, bosanskohercegovački pravni tim, aktivno radi već deset dana na uklanjanju nesuglasica i pravnih iregularnosti koje su bile uočene od strane Vlade Federacije BiH, kojoj se ja moram zahvaliti što su nam dali do znanja da imamo iregularnosti. Dakle, novi, ispravljeni ugovor ide ponovno službenim putem Vladi Federacije BiH i našim predstavnicima koji će sa nama nastaviti proceduru”, rekao je Marko Laco, regionalni direktor M.T. Abraham grupacije.

“Ja ne ulažem u zgrade i ljevaonice. Ja ulažem u ljude koji će raditi na tim mjestima i koji će Aluminij opet učiniti globalnim igračem”, kaže Amir Gross Kabiri, predsjednik M.T Abraham grupacije.

Prezentiranim na sastanku bivši djelatnici su zadovoljni i optimistični. No, kada je riječ o slijedećim koracima Federalne vlade, optimizam djelatnici ne dijele.

“Ocijenio bi ponudu jako dobrom, kao dioničar malo manje dobrom, ali sve u svemu spoznaja da se može vratiti 230 ljudi u roku godinu dana je nevjerojatna. Kao čovjek sam za, kao član Nadzornog odbora sam za i uvijek ću to podržati, tko god da se vrati od kolega siguran sam da će 230 obitelji dobiti kruh”, kaže Samir Anić, Udruženje malih dioničara Aluminija d.d. Mostar.

“Mislim da su ljudi iskreni. Da se bore za Aluminij. Vlada će teško pristati. Neki drugi cilj imaju i to je to”, rekao je Damir Galić, bivši djelatnik Aluminija d.d. Mostar.

Sve neregularnosti koje je Vlada navela u posljednjem ponuđenom ugovoru, tim Abraham grupacije je korigirao, te će tijekom ovoga tjedna novi ugovor poslati Vladi na uvid. Očekuju da će ugovor što prije biti potpisan kako bi Aluminij ponovno pokrenuo svoje pogone. Slijedeći potez je na Federalnoj vladi.