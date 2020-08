Danas je na sjednici Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH govorio bivši tužilac Tužilaštva BiH Miroslav D. Marković. Za narednu sjednicu bice upućen poziv Farisu Vehaboviću, sudiji Suda za ljudska prava u Strazburu koji bi trebalo da se odazove video linkom i Goranu Neziroviću, članu VSTS-a i sudiji Vrhovnog suda Federacije BiH.

Cijeli život provedete u tuzilaštvu a stanje u pravosuđu gore nego kad ste počeli, i postavljate sebi pitanje gdje ste proveli 40 godina. Zasto je do ovog došlo? Vise se bavimo simptomima nego uzrocima. Osnovni uzrok lošeg stanja u pravosudju je VSTS. Nezavisnost koja nam je data nije iskorištena na dobar način, kazao je Marković.

Nešto se mora mijenjati, a kako kada smo u pat poziciji kazao je Marković.

Problem je što nemamo Vrhovni sud u državi, a njegovu ulogu je preuzeo Ustavni sud, što je izuzetno problematično jer tamo sjede ljudi koji nisu ulazili u sudnice, čast izuzecimarekao je on.

Kada sam počeo izlagati primjedbe, isključen mi je mikrofon i poslat sam na mjesto. Do sad smo imali 20 izmjena tog zakona, a jedna se odnosila na trećinu teksta.

Tužilac nije ravnopravna stranka u postupku, on nema pravo na pravično suđenje, na žalbu na oslobađajuću presudu u drugom stepenu. Kako mijenjati to?

Kako doći do boljih rješenja, uvažavajući sve što je stvarnost u BiH, prije svega borba protiv korupcije. Šta je po Vama razlog što nema sistemske borbe protiv korupcije?

Jasne su odredbe o neovlaštenom snimanju, sad da li će tužilac to tretirati kao primarno i posebno mjesto to je njegova stvar. Sada se smatra dokazanim ono što je uvjerljivije, a ne što je bilo. Ne mogu govoriti o pojedinačnim slučajevima, ali da sam ja bio tužilac znam kako bih postupio u tom slučaju.

Kakav je politički uticaj na policijske strukture jer u postizbornom periodu najveća je politička borba za te pozicije? Osvrćem se na slučaj Gordane Tadić i stanovanja, jer poslanici moraju dostaviti dokaz da koriste stan, to mora ovjeriti poreska uprava. Kakav je slucaj u Tužilaštvu?

Marković:

Ne bih govorio o Gordani Tadić, o pojedinačnom slučaju. Nemojte doći do tog da od drveta ne vidite šumu. To su pojavni oblici da se zakon tretira na jedan ili drugi način. Ja sam jedan od prvih koji je jednom poslaniku napisao tužbu za to krivično djelo. Presuda je bila oslobađajuća.