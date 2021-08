Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u saradnji sa koproducentima projekta “Kuća zatvorenih vrata”, krajem septembra će kroz postavku predstave i izložbe, te panel diskusiju obilježiti 10. godišnjicu smrti Nedžada Ibrišimovića, velikana bh. književnosti.

Aktivne pripreme na predstavi „Kuća bez vrata“, režiser Gradimir Gojer i glumačka postava počeli su prošle sedmice, a premijerno izvođenje se očekuje krajem septembra.

Da je rođen u Francuskoj ili Engleskoj, Nedžad Ibrišimović bi davno bio dobitnik Nobelovove nagrade. Njegov umjetnički opus, obzirom da se rado o književniku, skulptoru i slikaru zaslužuje da mu se povodom desetogodišnjice smrti napravi čitav niz manifestacija. Na sreću to je napravio BKC iz Tuzle, a nažalost nisu mnogi drugi koji bi to trebali. Ovo je za mene do sada najveći izazov kao režisera, jer sam se za ovaj jubilej odlučio da od njegovih proza koje su briljantne, između bajke i poezije, napravim dramsku predstavu. Tako nastaje Kuća bez vrta sa jednim beskrajno talentiranim ansamblom u kojem su i profesori sa ovdašnje akademije, ali i njihovi studenti. Oduševljen sam ekipom i siguran sam da ćemo imati zanimljiv proces rada – istakao je Gradimir Gojer.