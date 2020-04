Fudbalski klub Borussia Dortmund odlučio je pretvoriti dio stadiona Westfalln u zdravstveni centar u jeku globalne pandemije novog koronavirusa.

Iz bundesligaša su saopštili da je medicinskom osoblju omogućen prostor u sklopu najvećeg njemačkog fudbalskog stadiona u kojem će pregledati ljude koji imaju simptome koronavirusa.

Ovaj potez Borussije došao je nakon što je povećan broj sumnjivih slučajeva zaraze koronavirusom stavio pod pritisak postojeći zdravstveni sistem u Dortmundu. Planirano je da centar za preglede bude otvoren u subotu.

U Njemačkoj je do sada potvrđeno više od 85.000 oboljelih od COVID-19, a više od 1.100 ljudi je preminulo.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 54.300 ljudi, a potvrđeno je preko 1.030.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 180 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 215.000 ljudi.