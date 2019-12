Nakon 14 mjeseci Bosna i Hercegovina je dobila novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Za imenovanje je glasalo 28, osam protiv, jedan suzdržan.

Na čelu novog saziva je Zoran Tegeltija (SNSD), a ministri su:

Vjekoslav Bevanda (HDZ) – ministar finansija i trezora

Ankica Gudeljević (HDZ) – ministrica civilnih poslova

Josip Grubeša (HDZ) – ministar pravde

Staša Košarac (SNSD) – ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose

Vojin Mitrović (SNSD) – ministar transporta i komunikacija

Fahrudin Radončić (SBB) – ministar sigurnosti

Bisera Turković (SDA) – ministrica vanjskih poslova

Sifet Podžić (DF) – ministar odbrane BiH

Zamjenici ministara:

Dževad Mahmutović (SDA) – zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice, Nedžad Branković (SDA) – zamjenik ministra prometa i komunikacija, Nezir Pivić (SDA) – zamjenik ministra pravde, Hazim Rančić (SDA) – zamjenik ministra financija i trezora, Siniša Ilić (Ujedinjena Srpska) – zamjenik ministrice civilnih poslova, Mirko Okolić (SNSD) i Mijo Krešić (HDZ) – zamjenici ministra odbrane, Ljiljana Lovrić (HSS) – zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te Josip Brkić (HDZ) – zamjenik ministrice vanjskih poslova.

Parlament se nije izjašnjavao, o kandidatu za ministra za ljudska prava i izbjeglice, Mlađenu Božoviću, i o kandidatu za zamjenika ministra bezbjednosti, Vladimiru Mijatoviću, jer ni Komisija do pripreme sjednice Parlamenta nije dala zeleno svjetlo.

Polaganje zakletve novih ministara:

Tegeltija: SIPA završila provjere kandidata

U međuvremenu, Državna agencija za istrage i zaštitu izvršila je provjere istinitosti informacija koje su na obrascu izjave Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine naveli kandidati za ministre i zamjenike ministara i rezultate izvrešnih provjera za 19 kandidata dostavila predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji.

Sporan je Vladimir Mijatović, i o njemu će odlučivati Tegeltija.

Tok rasprave

Branislav Borenović, SDS: Znaćemo način kako da mjerimo vaš rad

Nakon više od godinu dana konačno smo dočekali i ovu sjednicu. Ja moram reći da ipak je jedna gorčina kod svih nas, a zbog činjenice da nije bilo imenovanja krnjeg sastava Vijeća ministara do sada. Neprimjereno je za ozbiljne zemlje i institucije ta situacija. Predsjedništvo BiH prvi put ne dolazi na ovu sjednicu kada se potvrđuju imenovanja u Vijeću ministara. To šalje poruku nepoštovanja Predstavničkog doma, poslanika i predloženih ministara. Ono što je evidentno je da smo razgovarali sa svim kandidatima i da se osjetio strah pri davanju odgovora. Imamo osjećaj da su mnogi kandidati sramežljivi i bojažljivi od odgovora koji bi mogli imati određene političke posljedice. Ne smiju se spomenuti riječi NATO integracije, NATO put, dokumenti koji idu u Brisel i sl. Ne očekujem da povećavate stopu PDV-a, to je štetno za bilo koji dio BiH i narod. Dobro je da imate snažnu opoziciju kao korektiv vašeg rada. Bićemo žestoki u kritici. Podržavaćemo i odluke koje su u službi naroda.

Jasmin Emrić, A-SDA: Ide li sutra Program reformi za Brisel?

Godina dana je izgubljena, rješavala su se veoma teška pitanja i dobro je da je postignut konsenzus. Ja sam na prošloj sjednici naglasio da je bespotrebno blokirati rad bilo kojeg parlamenta u BiH. Mi nemamo ništa od toga, a građani gube povjerenje u sve zastupnike i politike. Ja ne kažem da je ambijent povoljniji, suštinska pitanja su otvorena, ali želimo kao opozicija dati doprinos, podržati pozitivne političke poteze i vjeru u institucije BiH. Ja očekujem ekonomski rad i razvoj na što se fokusirao Tegeltija u ekspozeu. Bilo je govora o investicijama u sektor energetike, o povećanju zapošljavanja, pružanju šanse za sve sektore koji su povezani sa energetikom. Postoji taj jedan optimizam i želja u kandidatima da rade. Iskazali su to. Bio je korektan dijalog. Ali ostaje u zraku ta stigma. Ja se nadam da sutra Program reformi za BiH ide u Brisel. Osjeti se nesigurnost da se o tome govori otvoreno. Daću podršku svim reformskim postupcima, teško je očekivati da će se sve provesti u ovom mandatu , ali možemo nešto. Ovo Vijeće ministara se susreće sa velikim globalnim pitanjem Migrantske krize. BiH dvije godine priča kako treba riješiti nešto o migrantima, ali ne radi se ništa.

Mirjana Marinković, Naša stranka : Diskriminacija po osnovu spola

Nije zadovoljna zbog neravnopravnosti spolova u Vijeću ministara BiH. Od devet ministara dvije žene, od zamjenika ministara samo jedna žena. Nezadovoljna sam zbog nekih afera koje se vežu za osobe koje su ministri zamjenici. Cijenićemo ih po njihovom radu.

Zukan Helez, SDP: Sve ono što ne bude loše bićete izloženi kritici, nećete moći oka zaklopiti.

Izražava žaljenje što imamo Program reformi u BiH je u entitetu RS u skupštini , a mi na državnom nivou nemamo taj dokument. Čuo sam da su članovi Predsjedništva potpisali taj dokument bez čitanja. Ono što je meni neprirodno da predsjednik najjače stranke u Bošnjaka kaže da je neko šef mafije, kartela itd. i kasnije ga predloži za ministra. Vjeruje da će Radončić pokrenuti procedure koji su šefovi mafija u BiH, nije važno da li su bošnjačke ili neke druge. Nije dobro da nam ministar vanjskih poslova ima godine za penziju. To traži puno energije. Nije dobro da za ministra odbrane imamo penzionera. Na kraju mandata imaćemo četiri penzionera u Vijeću ministara BiH, kakva će to poruka biti za mlade: Ostanite i čekajte do 65.godine pa onda pokažite šta znate. Iz RS imate jednog ministra koji je optuživan za mobing, jedan koji završava fakultet u kasnijim godinama. Ko više sluša šefa to je bolje. Sve ono što ne bude loše bićete izloženi kritici, nećete moći oka zaklopiti.

Nermin Nikšić, SDP: Nije krenulo kako treba

Iskazao je zadovoljstvo i podržao imenovanje Vijeće ministara BiH. Nadam se da se to neće završiti na tome i da će se realizovati ekspoze. Želim podvući Helezov govor o tome šta bude dobro za građane imaće našu podršku. Mi nemamo privilegiju kao zastupnici u NSRS da vidimo dokument koji će biti predat u Brisel. Zahvaljujući zastupnicima u RS vidjeli smo taj dokument. Treba podvući da se radi o skraćenom dokumentu, na 21 stranici. Neka pitanja su izbačena, nemamo refomu policije i izborno zakonodavstvo. Čini sa da ovo može sada proći ovako. Nije mi baš normalno zašto se u dokumentu spominju “zajedničke institucije” umjesto “institucije BiH”, ali eto sve to može ako je ovo pokretanje sa mrtve tačke. Ostao sam frapiran kada sam vidio izjavu buduće ministrice vanjskih poslova kako nema MAP-a. Nećemo podržati imenovanje Vijeća ministara.

Saša Magazinović, SDP : Cijenićemo ili ne ako…

Mislim da ako profunkcioniše pravna država i ako je istina ono što se govori o budućim članovima Vijeća ministara, imaćemo dosta ovakvih sjednica i biće dosta smjena budućih ministara. Moj utisak na osnovu današnjih intervjua nisam siguran da svi znaju gdje idu i šta će raditi, čast nekolicini onih kandidata koji znaju. Bojim se da će biti postavljenih pitanja, a neće znati odgovor iz svojih resora. Cijeniću našu ministricu vanjskih poslova da postavi DKP mrežu kako treba, da se ne brukamo u regiji. Da znaju strane jezike ljudi koji radi u diplomatskim predstavništvima BiH. Ministra finansija ćemo, ili nećemo cijeniti po odlukama o PDV-u i onome što traže privrednici, o roku plaćanja PDV-a. Ministra komunikacija i transporta cijenićemo ili nećemo ako stane u kraj proslavama od 300.000 KM za preuzimanje bh. neba. Zatim po tome da li će biti napravljen put na granici sa Crnom Gorom na Šćepan polju. Ministricu civilnih poslova ćemo poštivati po tome da li će predložiti legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Ministra Grubešu ćemo vidjeti nakon zakona o VSTV-u. Ministra sigurnosti ćemo cijeniti manje ili više nakon njegovog odnosa spram migrantske krize, utjecaja radikalnih grupa, da li ćemo imati veći broj ljudi koji se bave cyber sigurnošću i da li ćemo se uopšte osjećati sigurno. Ministra odbrane ćemo cijeniti manje ili više ako se napravi kolektivni ugovor za vojnike u Oružanim snagama, zatim po tome da li će dopustiti uvid u javne nabavke tj. koja firma i koliki su ugovori sa onima koji su sklopili ugovore sa ovim ministarstvom.

Adil Osmanović, SDA : Ako budete kršili zakon, tražićemo vaše smjene

Ovo danas je svečani trenutak. BiH dobija novi saziv Vijeća ministara. Dolaze ministri sa novom energijom. Danas će položiti svečanu izjavu i zakletvu i da će poštovati Ustav države BiH i zakone ove države. Sve dok se tako budete ponašali, imaćete punu podršku kluba poslanika SDA. Bez obzira što smo mi pozicija, budite sigurni da ako primijetimo da neko krši ustav i zakone ove države tražićemo odgovornost, ostavku ili smjenu. Svjedoci ste da onog momenta kada je usvojen Program reformi da je došlo do imenovanja mandatara za sastav Vijeća ministara i njegove potvrde kao imenovanje Vijeća ministara. Ono što možemo kazati je da se radi o dosta dobrom dokumentu koji je dobro odvagan, koji je domaća pamet uz podršku ambasadora kvinte. Što se tiče kanabisa želim poručiti Magazinoviću da je ministarstvo civilnih poslova pokušalo nešto. Ministarstvo bezbjednosti treba pokrenuti ovo pitanje, a prije toga dobiti izvještaj od nadležnih institucija iz cijele BiH.

Dragan Mektić, SDS: Narodu smo se zgadili

Dozvoljavam da svako ima pravo da uveseljava narod, ali se ne slažem sa Osmanovićem. Ko nije prekršio zakletvu u državi, koja je politička odgovornost na njima, je li ovo prvi parlament, gdje su političke odgovornosti svih vlasti kako su uspostavljene zajedničke institucije i organizacije. Govorimo da već godinu dana nemamo vlast. Da li je to politička odogovornost? Zašto pričate o AMP koji je završena stvar, a vidjećete da ništa nije gotovo nakon NSRS-a. Vidjećete, je li AMP put u NATO ili nije? Zašto smo došli u ovu situaciju da školska djeca imaju AMP u ruksaku a mi ovdje nemamo ? Godinu smo izgubili zato što je vaša politička koalicija bila za AMP a SNSD nije ZA. (Upućeno Osmanoviću). Trebali smo prije ove sjednice mi razgovarati o ovom dokumentu. Sada će trpiti ovo Republika Srpska. Narodu smo se zgadili, ovi političari. Od ovih obećanja neće ništa biti. Mi tonemo dalje, mi propadamo dalje dok narod ne uzme u svoje ruke.