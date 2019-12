Košarkaši Bostona pobijedili su večeras Toronto rezultatom 118:102 u NBA ligi.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun, koji je postigao 30 poena, dok je u Torontu najprecizniji bio Fred Vanvlit s 27 poena.

Toronto je na startu meča poveo sa deset poena razlike, ali to nije bilo dovoljno da sačuvaju vodstvo do samog kraja. Uslijedila je serija poena Bostona, koji je stigao do izjednačenja, a do sredine prve četvrtine i do prednosti.

Košarkaši Bostona su u nastavku održavali visoko vodstvo, da bi sredinom posljednjeg perioda igre bili u prednosti od 22 poena.

To je, ujedno, bila i najveća razlika. Toronto je uspio da do kraja utakmice smanji razliku na 16 poena.