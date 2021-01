Branislav Zeljković, ravnatelj Instituta za javno zdravstvo u Republici Srpskoj, bio je gost emisije BHT1 uživo.

Tema emisije su, dakako, bile injekcije protiv koronavirusa.

Zeljković ističe da su i RS i BiH pristupile nabavci cjepiva “na više načina”.

Ono što je značajno, kaže Zeljković je, da će građani dobiti injekciju.

“Pfizerova injekcija bi trebala doći već u veljači”, kazao je on dodavši da je RS pristupila i nabavci ruskog cjepiva koje zahtjeva – 20 stupnjeva.

“Rusko cjepivo će uskoro biti dostupno i u praškastom obliku koje će se moći čuvati na od 2 do 8 stupnjeva… Modernino cjepivo se čuva na – 20”, rekao je on dodajući da sva cjepiva imaju neku vrstu hladnog čuvanja.

“Svaka injekcija ima određenu vrstu trajanja kada se čuva, ali i kada se daje”, rekao je.

Na upit kako će BiH ispoštovati pravila skladištenja i transporta Pfizerove injekcije, Zeljković kaže kako se mora u obzir uzeti više stvari.

“Cilj svih zemalja svijeta je da se što brže cijepi stanovništvo, kada se prva injekcija razvije, ona postane najpoželjnija… Oksfordskoj injekciji je cilj da bude čuvana na od 2 do 8 stupnjeva… A proivođači svi će dati sve od sebe da dovedu injekciju do toga da se čuva kao ostala cjepiva”, rekao je on dodavši da je upitno kada će oksfordsko cjepivo biti široko dostupno, kako u BiH tako i u svijetu.