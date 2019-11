Nakon razornog zemljotresa koji je jutros pogodio Albaniju i slabijeg koji je u prijepodnevnim satima pogodio Bosnu i Hercegovinu, građani su u strahu.

Seizmolog Centra za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Brlek, kazao je da građani ne treba da budu zabrinuti jer je mala vjerovatnoća pojave jačeg zemljotresa na ovom području.

“Da li su ti zemljotresi povezani ili ne, za to treba stručna analiza, a za to treba vremena. Obično se kaže da to nema veze jedno s drugim i da je čista koincidencija da se u jednom danu dese dva jača zemljotresa na dva područja, koja su bliska”, pojasnio je Brlek.