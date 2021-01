Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je do sada vakcinisano 9.300 građana Srbije i najavila da u ponedjeljak stiže 18.525 doza Pfizerove vakcine protiv korona virusa.

Brnabić, koja je prisustvovala vakcinaciji zdravstvenih radnika u dječjoj klinici “Tiršova”, rekla je da će sutra početi prijava za vakcinu preko eUprave i ga će građani moći da se izjasne koju vakcinu žele da prime, a da će od četvrtka prijava biti moguća i preko telefona.

“Ne postoji bojazan da će postojati građani koji će željeti da se vakcinišu, a da neće biti vakcina za njih”, rekla je Brnabić i dodala da Srbija ima ugovore sa različitim proizvođačima za osam miliona vakcina.

Ona je dodala da je Kina odobrila izvoz Sinofarmove vakcine za Srbiju i da očekuje dodatnih pola miliona doza Sputnjik V vakcine.

Brnabić je ocijenila da Srbija ima sve preduslove za početak masovne vakcinacije, da bi do kraja januara trebalo da ima dva miliona vakcina, a u februaru do 1,5 miliona vakcina i da će do juna završiti vakcinaciju.

Premijerka je podsjetila da će se u prvom koraku vakcinisati ljudi u gerontološkim centrima i zdravstveni radnici.

Ona je dodala da će u ponedjeljak biti održana sednica Kriznog štaba na kojoj će se odlučivati o novim merama i produženju pojedinih mjera i da će se razgovarati o mjerama za ulazak u Srbiju, školama i mjerama za privredu.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da očekuje da sutra u podne broj vakcinisanih premaši 11.500 ljudi i da je za sada veliki odziv zdravstvenih radnika za vakcinaciju.