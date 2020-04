Iako su podijeljena mišljenja svjetskih stručnjaka u vezi neophodnosti nošenja zaštitnih maski i rukavica, njihovo nošenje na otvorenom, s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini je obavezno. Međutim, osim na licima i rukama prolaznika, nije rijetka situacija da na zaštitnu opremu naiđete na trotoaru, u travi ili pored kontejnera. Radnici Kantonalnog komunalnog poduzeća “RAD” u Sarajevu obavljaju svoj posao savjesno, ali opreznije nego ikad.

Građani nemarno zaštitnu opremu bacaju u smeće. Radnici Komunalnog preduzeća tokom pandemije koronavirusa rade, mada oprezno, pokušavajući sačuvati svoje zdravlje.

Portparol KJKP “RAD” Mirza Ramić ističe da bi zbog dodirivanja različitih stvari na kojima je moguće da se nađe određene klice virusa korona, trebalo svakako voditi računa o posebnim mjerama opreza.

U zdravstvenim ustanovama se otpadu zaraženih koronavirusom pristupa s posebnim oprezom i sve se odlaže na strogo propisan način.

Iz KJKP “RAD” kažu da oni prikupljaju taj infektivni otpad koji je prethodno sterilisan, dezinfikovan i izdrobljen u prah, te da se kao takav tretira kao komunalni otpad.

Maske za lice i rukavice, trenutno najtraženiji proizvodi kratkog su vijeka i nakon jednog nošenja trebali bi biti odloženi u otpad, ali po posebnoj proceduri.

“Kada uđete u kuću i skinete masku, ona se direktno baca u kantu za otpatke sa poklopcem. Znači poželjno je da se da ne bi došlo do rasipanja tih maski poželjno je da se u plastičnu kesicu stavi maska. Znači to je u domaćinstvima gdje nemamo slučajeve sumnje na COVID -19. U slučaju gdje imamo osbe koje su u samoizolaciji ili ako se radi o izolatorijumu to se već drugačije postupa sa zaštitnim maskama i rukavicama. Tu dakle idu po ovom principu kao što sam rekla u zdravstvenim ustanovama, po principu pakovanja u deblje kese koje se dobro zavežu ili zalijepe ljepljivom trakom”, ističe Vilić Švraka.