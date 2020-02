Ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković izjavio je danas da očekuje ostavku glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića, a njegovo članstvo u masonskom udruženju ocijenio je neprihvatljivim.

Potvrdio je novinarima da je razgovarao s Jelenićem, kazavši da očekuje njegovu ostavku.

“Hoće li on postupiti na taj način ili ne, to je njegova osobna odluka, ukoliko ostavke ne bude, mislim da će Vlada tada pokrenuti postupak”, najavio je Bošnjaković, dodavši da Vlada to želi brzo riješiti.

Ustvrdio je da Vlada nije znala za Jelenićevo članstvo u masonskom udruženju prilikom imenovanja na dužnost.

“Nismo to znali, da smo znali, odluke bi bile sasvim drugačije. To nam je neprihvatljivo, no time ne želim reći da je on donosio odluke pod utjecajem i refleksijom toga članstva”, kaže ministar pravosuđa.