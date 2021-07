Javno komunalno poduzeće “Komunalac” Busovača u srijedu je obavijestilo korisnike gradske vodovodne mreže da je voda higijenski neispravna i da je smiju koristiti samo kao tehnološku vodu.

“O ponovnom puštanju vode za javnu upotrebu korisnici će biti obaviješteni kada dobijemo negativan nalaz uzorkovane vode”, saopćili su iz “Komunalca”.

Kako su naveli, u cilju čišćenja, dezinficiranja i hiperkloriranja gradske vodovodne mreže, večeras od 21 sat pa do 5 sati sutra ujutro, odnosno do momenta kada nivo vode u bazenima bude dostatan za puštanje u distributivnu mrežu, doći će do prekida u vodosnadbijevanju.

Inače, iz tog poduzeća jučer su obavijestili građane kako su se prema informacijama Doma zdravlja Busovača u zadnjih deset dana i više, zbog simptoma povraćanja i dijareje, obraćali pacijenti ne samo s područja koja su pokrivena gradskim vodovodom, nego i iz naselja Lugovi, Kaćuni i drugih naselja koja koriste lokalne vodovode.