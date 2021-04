Sve vrste vakcina protiv Covid-19 koje su stigle u u našu zemlju, bilo putem donacija ili kroz Covax program, prošle su kontrolu i odobrene su od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH).

Prijavljen je i određeni broj nuspojava nakon vakcinacije, većinom su klasifikovane kao „nije ozbiljno“, ali Agencija očekuje i podatke o prijavama iz entitetskih javnozdravstvenih institucija, kazala je za BH Radio 1 Azira Čajić, načelnica Sektora za farmakovigilancu i materiovigilancu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Kontrola kvaliteta svih zaprimljenih vakcina podrazumijeva laboratorijsku kontrolu i stručno-administrativnu procjenu dokumentacije dostavljene od proizvođača, te su dobile odobrenje ALMBiH, a što se tiče mogućih i već prijavljenih nuspojava, Azira Čajić kaže da prvenstveno treba imati na umu važnost vakcinacije.

„Važno je da znamo da vakcina djeluje tako da stimuliše imuni odgovor organizma, a ispoljava se kao reakcija organizma koji se susreo sa uzročnikom bolesti. Vakcine su dozirani antigen i većina primatelja reaguje blažim prolaznim simptomima i to je dobro ako postoji imuni odgovor, to znači da se organizam bori i stvara antitijela i otpornost. Imuni odgovor svakog pojedinačnog organizma je specifičan i nepredvidiv, mnogo je faktora koji mogu uticati da neki organizam ima blaži ili jači odgovor. To mogu biti već postojeća hronična oboljenja ili mogućnost da je organizam već pozitivan na Sars-Cov-2, a da osoba to nije znala u momentu kad je primila vakcinu pa je odgovor organizma bio jači. Imamo prijavljene takve slučajeve.“