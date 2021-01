Bosna i Hercegovina prošlu godinu završila je sa padom društvenog proizvoda od oko pet odsto. Zbog velikog pada privrede, posljedice su ove godine neminovne, a prema svim pokazateljima, Bosna i Hercegovina više nije ni u recesiji, već ulazi u depresiju.

Optimistične prognoze pokazuju da značajnijeg rasta ekonomije neće biti do 2022. godine, a do tada će posljedice ekonomskog pada, koje su prema prognozama u protekloj godini od četiri do pet odsto, imati snažan efekat i u godini pred nama.

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Fikret Čaušević izjavio je, gostujući u emisiji “BHT1 uživo”, kako ove godine možemo očekivati postepeni oporavak, pod uslovom da vakcinacija bude pravovremena i da se pridržavamo svih propisanih mjera.

“Ono što se dešavalo u našoj zemlji nije nikakvo iznenađenje, Bosna i Hercegovina nije jedina pogođena krizom, pogođene su sve zemlje svijeta”, napomenuo je on, dodajući da imamo na raspolaganju mnogo manja finansijska sredstva nego neke druge države.

“Moram podsjetiti da su Sjedinjene Američke Države samo prošle godine povećale javni dug za preko četiri hiljade milijardi dolara i da je sada javni dug SAD-a približno 26 hiljada milijardi dolara”, kazao je Čaušević napominjući da je ta država u svoj monetarni sistem “upumpala” dodatnih tri i po hiljade milijardi dolara.

Kada govorimo o zemljama zapadne Evrope, i one su također naglo povećale svoje javne dugove.

“To je, u stvari, zakonitost. U ekonomiji nema puno zakona, ali postoje zakonitosti, a jedna od tih je da su u periodu naglog pada ekonomskih aktivnosti vlade te koje djeluju kontraciklično, odnosno moraju povećati javne dugove. Našoj zemlji nisu na raspolaganju takvi mehanizmi, mada je naša zemlja i dalje u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i taj iznos sredstava će dobro doći za 2021.”, kazao je profesor Čaušević.

On je, govoreći o zemljama u regiji, rekao da će Hrvatska imati veći gubitak zato što u kreiranju njenog bruto domaćeg proizvoda (BDP) turizam ima izuzetno veliko učešće, a ta oblast jedna je od najpogođenijih krizom koju je uzrokovala pandemija.

“Ali, ne trebamo zaboraviti da su, ipak, Hrvatskoj na raspolaganju finansijska sredstva Evropske unije”, rekao je Čaušević.

On je podsjetio da je prošle godine EU usvojila novi fiskalni paket vrijedan 1.700 milijardi eura, od čega će Hrvatska dobiti 10 milijardi za prošlu i ovu godinu, te još 10 milijardi za narednih pet godina.