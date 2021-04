Svetlana Cenić u razgovoru za BHT1 uživo kaže kako je normalno da MMF uslovljava pare za BiH ispunjavanjem reformi, da je potrebno jasno reći gdje vlasti troše pare MMF-a, te da je niko ne može ubijediti da treba da idu u nova kola, slike i tepihe ili armiju nekih fluidnih radnih mjesta.

Kada je riječ o pregovorima i zmeđu MMF-a i BiH o novom finansijskom aranžmanu, i MMF i EU uslovljavaju pomoć BiH ispinjavanjem određenih reformi, kako dijelovi tih bogatih para ne bi otišli na skupe automobile. Istovremeno Vijeće ministara BiH izrazilo je očekivanje da će MMF aktivnije podržati zemlju koja se suočava sa velikim troškovima u zdravstvenom i realnom sektoru, ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže:

“Ja bih ili plakala ili se smijala na takav stav da je neko dužan da pomogne ,kao što je neko dužan da pomogne s vakcinama, pa je dužan da da pare. Svi su nešto dužni BiH, samo BiH ili vlasti nisu dužne da rade svoj posao.

Podsjetila je da su od 2009. godine, od kada se išlo sa svim aranžmanima , samo dva prva ispunjena, te da je sve ostalo išlo na način da se uzmu dvije tranše i kada dođe do ispunjenja uslova na koje su se vlasti obavezale- sve stane, te da potroše pare, a onda idu MMF-u:

“Mislim da je MMF ovog puta svjestan toga da se ništa neće desiti ili da će biti standardna praksa i istrajava na tome da se barem nešto ispuni. I ja naglašavam da je ovo što je MMF tražio u Pismu namjere da se obavežu na nešto na što su se već obavezivali pismima namjere ili nešto što je već obaveza iz tzv. europskog puta, iako smo više obezvrijedili i tu riječ i taj izraz i ništa drugo. Znači-evo pare,a vi ispunjavajte ono na šta ste se već obavezali. Niko ništa posebno novo ne traži, niti prenos nadležnosti”, kaž Cenić.

Kada je riječ o parama MMF-a, Cenić je podsjetila da su i te pare MMF-a pare nečijih poreskih obveznika, te da je kvota BiH u MMF-u 0, 06 posto, a američka -17 posto.

“Pa vi sad pravite poređenje i oni na osnovu jada od kvote dobiju mnogo više sredstava. To je mandat MMF-a i voljela ga ja, ne voljela, oni imaju svoj mandat. Ima neko ko upravlja tim MMF-om. To je sav paradoks ov epolitike, ovog nečega što ja uopšte ne mogu da shvatim i ne želim da tražim logiku u tome.

Osvrčući se na pismo koje su ona i njene kolege ranije poslale MMF-u, Cenić kaže kako godinama ima kontakte s MMF-om i kada je kritikovala neke politike MMF-a, naglašavajući da nikad nije kritikovala ljude, nego politike:

“Ovo je bio pokušaj da se skrene pažnja, jer trebamo para, ali daj da se jednom zna gdje te pare idu , da ne ode ponovo u neproduktivne svrhe, iako je stand by aranžman zapravo podrška budžetu, iako je produženi finansijski aranžman , samosu dužina i način otplate različiti, isto podrška budžetu. Ali, daj da jednom jednom znamo kud idu pare, kako idu pare i da one zaista odu tamo gdje je potrebno. Ne može me niko ubijediti da je potrebno da one idu u nabavku novih kola, u slike i tepihe i da treba da primimo armiju zasposlenih za neka fluidna radna mjesta za koje niko ne može da ocijeni koja im je svrha. Mi najčešće ne znamo koja je svrha Vijeća ministara, a kamoli raznih agencija “, kaže Cenić.

O kandidatskomn statusu BiH i evopskom putu i već podobro zatvorenim vratima EU, zbog ponašanja vlasti u BiH, Cenić kaže da je to nešto kao “Skadar na Bojani” , jer ko god dođe i preuzme vlast, poručuje kako će ” evo sad odmah, iza ćoška” u EU, a pri tome se ništa ne radi da se ispune ti uslovi.

“Europska unija je dobrovoljna zajednica i ako nećete njihove standarde , ja očekujem od vlasti da kažu da neće u EU i da neće isp unjavati njhove standar de i uslove. Ali, neka ponude onda koji je to put i koje je to rješenje. Ovako, ništa se to ne nudi, spoljnu politiku vode susjedne zemlje ili neko sa strane. I samo kada dođe do para ili ovako sadaka- vakcina, onda čitav svijet je dužan da gleda tu BiH, da joj da para, da joj daje vakcina, da joj daje svega, a vlast će to da troši i šta ima neko da pita kako se troše pare. I, šta ima tu neko da pita za reforme, kaže Cenić.

Podsjeća kako su bile reformska agenda 1, pa 2 te brojna pisma namjere, evropski put na stolu, te da nikad ništa od toga nije bilo.

O mogućnosti podnošenja ostavki nos ilaca vlasti iz nekih moralnih razloga, jer su ministri na optuženičkoj klupi, Cenić kaže kako ne zna kad je ovdje ikad iko podnio ostavku iz moralnih razloga.

“Gdje ste vi to vidjeli da ljudi prose, pružili jednu ruku, da prose vakcine i te vakcine Vučić donio. I onda helikopterom slijeće jedan član Predsjednipštva, zaboga, to mu pripada , ide za Vučićem, druga dvojica svako u svom skupom automobilu, sa skupom pratnjom. I pri tome ne mislim da su plate pratnje visoke. I dođu da ono što su isprosili ili što neko milostinju daje. Pa to nigdje svijetu viđeno nije i nikome nije smetala ta slika. Meni lično je to zasmetalo, moglo se za tu priliku upristojiti i reći, hajmo ljudi doći u jedn im kolima, il iako ništa sklonimo se od kamere takvi, da ne manifestujemo koliko je to, blaga je riječ- paradoks.

Osvrčući se na poruke Izetbegovića i Džaferovića, koji su obezbijedili donaciju vakcina protiv Covid-19 iz Turske ili Malezije, taj,kako ga je nazvala prosjački mentalitet, Cenić kaže: