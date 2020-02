Danas se navršava 40 godina od smrti pjevača australijskog rok benda AC/DC Bona Skota, frontmena grupe koja je stekla kultni status još za njegovog života.

AC/DC je osnovan 1973. godine i najslavniji je bend iz Australije. Svrstava se među najvažnije i najuticajnije bendove hard roka i pionire hevi metala, iako su njegovi članovi uvijek tvrdili da sviraju “iskreni, čvrsti rokenrol”.

Bon Skot, čije je pravo ime Ronald Belford Skot, rođen 1946. godine, prije ulaska u slavni bend bio je član grupe The Spektors gdje je svirao bubnjeve i povremeno pjevao.

Bendu AC/DC se priključio godinu dana poslije njihovog osnivanja, 1974. godine. Skot je preminuo 19. februara 1980. nakon noćnog izlaska kod Londona, od prekomjernog konzumiranja alkohola.

Grupa je poslije njegove smrti nakratko prestala da svira, ali je ubrzo umjesto Skota došao Brajan Džonson, nekadašnji član grupe Geordie.

Časopis “Klasik rok” stavio je 2004. godine Skota na prvo mjesto spiska “100 najvećih frontmena svih vremena” ispred Fredija Merkjurija i Roberta Planta.

Pjesme AC/DC kao što su “TNT” (1975), “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” (1976), “Let There Be Rock”, “Whole Lotta Rosie” (1977), “Highway To Hell” (1979), “You Shook Me All Night Long”, “Back In Black” (1980), “For Those About To Rock” (1981) i “Thunderstruck” (1990) postale su dio rok antologije.

Grupu su u Sidneju formirali gitaristi, braća Malkolm i Angus Jang, a njihovo scensko odijevanje – školska uniforma i kratke pantalone – postalo je zaštitni znak AC/DC.

Grupa je počela da stiče kultni status 1976. godine, kada je drugi australijski album “TNT” objavljen na tržištu SAD i Evrope, pod izmijenjenim nazivom “High Voltage”. Međutim, istinski komercijalni uspjeh u Americi i svijetu je ostvarila s albumom “Highway To Hell” (1979).

Poslije smrti Bona Skota, grupa sa Brajanom Džonsonom 1980. snima čuveni album “Back In Black”, koji je prodat u 45 miliona primjeraka.

Ostali albumi grupe “AC/DC”, prodati u više od pet miliona kopija, su “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” (1976/1981), “Highway To Hell” (1979), “For Those About To Rock” (1981), “Who Made Who” (1986) i “The Razor’s Edge” (1990), na kojem se našla čuvena pjesma “Thunderstruck”.