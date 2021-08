U Bosni i Hercegovini povećava se broj hospitaliziranih pacijenata, a liječnici apeliraju na stanovništvo da se cijepe, jer je to jedini način za suzbijanje pandemije. Prema riječima epidemiologa, najveći problem je brzo povećanje broja novozaraženih te prisustvo dva soja. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske započelo je cijepljenje uposlenih u ugostiteljstvu bez najave.

Djelatnici u ugostiteljstvu posebno su izloženi zarazi koronavirusom. Svako usluživanje sa sobom nosi rizik. Kako bi se život i posao vratili u stanje kao prije pandemije, treba je suzbiti, a to se može postići cijepljenjem. Za to se danas odlučio Sergej. Poziva i druge da to učine, jer je u interesu svih.

SERGEJ ŽABIĆ, ugostitelj

“Ja sam primio Pfizer vakcinu. Mislim da je bitno da se svi vakcinišemo, pogotovo radnici koji rade u ugostiteljstvu, prvenstveno da bi što prije nastavili s radom kao prije korone. Nadam se da će se odazvati svi ugostiteljski radnici i da što prije ovo stanje prođe”.

Oko 300 ugostitelja iz Republike Srpske primili su cjepivo u Institutu za javno zdravsto Republike Srpske. Na raspolaganju su sva cjepiva koja su dostupna u Republici Srpskoj.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

“Trenutno pogoršanje epidemiološke situacije izuzetno je značajno da u jednom danu imamo ovoliki broj vakcinisanih radnika iz ove sfere života, odnosno ove privredne djelatnosti jer to predstavlja onu tačku prijeloma kada se borimo protiv same epidemije imajući u vidu da je i u okolnim zemljama, odnosno zemljama regiona sama epidemiološka situacija u pogoršanju i jako nam je bitno da što prije zaštitimo zdravlje naših građana”.

Ugostitelji iz Federacije Bosne i Hercegovine nemaju zasebni tretman, ali masovno cijepljenje koje još traje u ovom entitetu pruža im priliku da se uključe u imunizaciju stanovništva. Problem je slab odziv ugostiteljskih djelatnika, kao i sveobuhvatnog stanovništva.

AMIR HADŽIĆ, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH

“Dovoljno je vakcina u Federaciji BiH nabavljeno tako da je omogućeno svakome, ne samo ugostiteljsko-turističkim radnicima, čak i maloljetnici i svi koji žele mogu da se vakcinišu. To je dobra stvar i ja apelujem na sve ugostiteljsko-turističke radnike, naravno i građane Bosne i Hercegovine da se u što većem broju vakcinišu”.

U cijeloj Bosni i Hercegovini procenat potpuno cijepljenih osoba, prema podacima Our world in data, je malo iznad 11 posto. Dodatnih šest posto primilo je prvu dozu cjepiva. Trenutačno su prisutna dva soja u našoj državi, kaže infektolog Ednan Drljević, koji apelira na stanovništvo da se cijepe kako epidemija ne bi izmakla kontroli.

Infektolog EDNAN DRLJEVIĆ

“Imamo sada dva problema, ovdje se ne radi samo o delta virusu, britanski soj je također ušao u ovaj novi val i otprilike pola-pola je britanski soj, a pola je delta soj, odnosno indijski. Prema tome, nama je teško odlučiti po kliničkoj slici da li se radi o jednom ili drugom.

U cijeloj zemlji bilježi se povećanje broja hospitaliziranih pacijenata s koronavirusom. Zdravstveni djelatnici upozoravaju da na povećanje broja zaraženih treba žurno reagirati, jer postoji mogućnost da ce doći do ponovnog preopterećenja u zdravstvenim ustanovama.