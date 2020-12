Jedna od karakteristika predbožićnog perioda svakako su jaslice. U Mostaru se one tradicionalno postavljaju svake godine na gradski trg Rondo. Ove godine urađene su u nešto drugačijem aranžmanu koji ima i humanitarni karakter.

Ovogodišnje centralne jaslice u Mostaru razlikuju se od prošlogodišnjih. Mostar je ove zime jedan od rijetkih gradova u svijetu koji je posao izrade centralnih gradskih jaslica prepustio Udruženju za Down sindrom.

Članovi Udruženja za Down sindrom ujedno su i polaznici likovne radionice koju vodi umjetnik Dalibor Nikolić. Sami su lijepili i rezali likove Gospe, Josipa, Isusa, pastira, kraljeva.

“Na tragu postojećih procesa koje radimo u sklopu radionica za djecu s posebnim potrebama, na istom tom principu radnog procesa tematski radimo jaslice, svetu obitelj i prikladnu kućicu. Djeca su imala priliku od stotinu različitih riješenja odabrati ona koja oni žele vidjeti u javnom prostoru”, kaže akademski kipar Dalibor Nikolić.

Radionice je finansiralo Federalno ministarstvo kulture i sporta, koje je prepoznalo značaj projekta i inkluziju djece sa Down sindromom, ističe Igor Ledić, predsjednik Udruženja za Down sindrom. Ideju o jaslicama su, dodaje on, prezentovali Gradu Mostaru koji je vrlo brzo prihvatio njihov prijedlog.

“Zabavljali su se, ova radionica sa Daliborom je poseban trenutak za njih i vidite kako izrode neke dobre nove ideje”, ističe Ledić.

Manifestacija „U susret Božiću“ koju organizuje ovo udruženje, ima za cilj pokazati da djeca i mladi sa Down sindromom mogu itekako obogatiti kulturni sadržaj grada Mostara. Jaslice su prvi dio ove manifestacije.

“Zatim Izložba naših članova likovne radionice i treća će biti humanitarna izložba jer smo trenutno zbog korone u malo težoj finansijskoj situaciji, pa ćemo pokušat osigurat nastavak rehabilitacijskih i logopedskih terapija”, kaže Ledić.

Ledić je kazao kako za kraj manifestacije planiraju organizovati „žive jaslice“ u kojima će učestvovati djeca i mladi sa Down sindromom.