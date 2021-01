Antonio Conte, trener Intera, insistira na tome da nije zatražio da klub dovede Edina Džeku iz Rome.

Italijanski mediji posljednjih dana su najavljivali da Inter i Roma pregovaraju o razmjeni Edina Džeke i Alexisa Sancheza.

“Nisam tražio ništa od vlasnika. Uvijek sam govorio da ćemo se držati naših igrača do kraja sezone. Neću razgovarati o Džeki, jer je on igrač Rome i poštujem njegov klub i svoje igrače. Situacija je jasna, niko ne odlazi, osim ako neko nije nesretan i preda zahtjev za transfer. Ukoliko budemo imali priliku učiniti nešto bez trošenja novca, onda to možemo uraditi. Možemo samo raditi i biti tihi. Ne želim ova ometanja mog tima. Sanchez je igrač Intera i mora ostati koncentrisan“, istakao je Conte na konferenciji za novinare.