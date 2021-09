Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS), izjavio je danas u Mostaru da bi do kraja septembra trebale biti dogovorene izmjene Izbornog zakona BiH i da bi taj proces trebala predvoditi međunarodna zajednica.

Čović je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH rekao da je na temu izmjena Izbornog zakona održao na desetine sastanaka posljednjih mjesec dana na različitm nivoima.

“Mi imamo jasno zakazan termin na kraju septembra gdje će biti američka i evropska administracija. Mislim da će to biti vremenski okvir u kojem će se dešavati sastanci oko izmjena Izbornog zakona BiH. Nagađam da će to biti pet-šest dana kako bi konačno došli do dogovora. Na stolu su svi modeli izbornog zakonodavstva i oko Predsjedništva BiH i Doma naroda, ono što je krucijalno u smislu legitimnog predstavljanja i sprovođenja presuda Ustavnog suda BiH i Suda u Strazburu. Mi smo istrošili element predlaganja i sad se vodi rasprava i priprema na nižim nivoima”, rekao je Čović na konferenciji za novinare.