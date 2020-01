Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u intervjuu za Fenu je rekao da će ove godine sigurno biti održani Lokalni izbori u Mostaru, te da je, po dosadašnjoj dinamici međustranačkih razgovora, realno postizanje sporazuma i o drugim izmjenama Izbornog zakona BiH do kraja marta.

“Promijenilo se puno toga kada je u pitanju priča o Izbornom zakonu u zadnjih godinu dana, ali ne u formalnom smislu da je nešto praktično usuglašeno. Međutim, dogovoreno je da treba usuglasiti izbor 35 vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara, izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH i dva člana Predsjedništva BiH iz FBiH. Vodimo intenzivne razgovore, danas prije svega na razini SDA-HDZ i s našim partnerima s kojima činimo koaliciju na razini BiH i entiteta. Meni se čini da je realno postaviti plan do kraja trećeg mjeseca da taj posao završimo. Prije svega, ja ću danas javno kazati, sigurno će biti organizirani izbori u Mostaru 2020. godine. Taj problem će se riješiti, to je sasvim izvjesno. I to u za to predviđenim zakonskim rokovima. Dakle, prije vremena kada Središnje izborno povjerenstvo proglašava izbore za ovu godinu”, kazao je Čović.