U Crnoj Gori su večeras počele da se primjenjuju nove restriktivne mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije u zemlji.

Na teritoriji cijele države zabranjeno je kretanje od 19 časova do pet sati narednog dana, dok ugostiteljski objekti i prodavnice mogu raditi do 18 časova. Odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i Ministarstva zdravlja, nove epidemiolške mjere primjenjivaće se do 8. decembra.

Nakon 19 časova ulice u Podgorici bile su puste, a policijska vozila patrolirala su gradom. Uoči početka zabrane kretanja, policajci su na više mjesta u gradu kontrolisali vozače i ukazivali im na poštovanje epidemioloških mjera.

U Crnoj Gori su zbog pogošane epidemiološke situacije zabranjena javna okupljanja dok se na otvorenom ne smiju biti zajedno više od četiri osobe. Zabranjeno je organizovanje slavlja i okupljanje u domovima osobama koje nisu članovi domaćinstva.

Vjerski obredi se moraju održavati samo u prisustvu sveštenika, dok vjenčanjima i sahranama mogu prisustvovati samo članovi porodice.

Odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, međugradski saobraćaj zabranjen je tokom vikenda.

Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva koronavirusa u Crnoj Gori iznosi 11.120, od čega je polovina registrovana u Podgorici. Od početka juna 450 osoba preminulo je od posljedica izazvanih koronavirusom. ​​​​​​​