Vlada Crne Gore donijela je odluku da do kraja godine ne predloži budžet za 2021. godinu, već da pređe na privremeno finansiranje.

Premijer Zdravko Krivokapić je saopštio da će se budžet za narednu godinu donijeti do marta, nakon što sva ministarstva dostave odgovarajuće informacije kako bi se uobličio budžet.

“Brojne nepravilnosti, netačni podaci i malverazcije su uticale na to da nećemo praviti nacrt budžeta da bi imali budžet radi budžeta, odnosno tačan zbir netačnih podataka. Opredijelili smo se da do marta odradimo realističan budžet koji se zasniva na jasnom programu i politakama Vlade”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da se Vlada odlučila da krene u taj proces koji će biti sveobuhvatan, uz podršku međunarodne javnosti. On je pojasnio da odluka Vlade neće uticati na to da plate i penzije ne budu servisirane u sljedećem vremenskom period.

Potpredsjednik vlade, Dritan Abazović, kazao je da je ta vlada izglasana 4. decembra i ona ne može da predloži budžet Demokratske partije socijalista (DPS). On je rekao da će Vlada Crne Gore u izradi nacrta budžeta imati podršku međunarodnih finansijskih institucija.