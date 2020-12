Crveni križ Grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Kantonalnom operativnom grupom za situaciju s migrantima već drugi dan osigurali su dnevne obroke za oko 1.000 migranata i izbjeglica, koji su ostali u Prihvatnom kampu na lokalitetu Lipa i nakon izlaska Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Ponovo su podijeljeni kruh, topli čaj, konzervirana hrana, pitka voda i ostale životne neophodnosti.

Sigurnosnu situaciju u prostoru kampa kontrolira veliki broj policijskih službenika, uključujući i Jedinicu za specijalističku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

“Trenutno je sve mirno i bez incidenata. Veća grupa migranata i izbjeglica je ostala u kampu, te se smjestila u kontejnerima, restoranskom prostoru i šatoru Covid – ambulante koji nije stradao u požaru. Znate da je grupa od nekoliko stotina ljudi prije dva dana nakratko bila i blokirala magistralni put M-5 prema Bihaću, no policija je brzo reagovala i omogućila nesmetano odvijanje saobraćaja. To je učinjeno iz protesta ili nekog načina skretanja pažnje na sebe, međutim sve se riješilo mirno, bez ikakve potrebe za primjenom sile. Policijski službenici u ovom dijelu BiH zaista se suočavaju sa brojnim sigurnosnim izazovima, ali sve to radimo na profesionalan i dostojanstven način”, kazao je glasnogovornik MUP-a USK-a Ale Šiljdedić.