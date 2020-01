Vjerujem da će pod pritiskom međunarodne zajednice i odgovornošću domaćih političkih aktera doći do rješenja oko izmjena Izbornog zakona i formiranja Vlade Federacije, govori u intervjuu “Jedan”predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.

Do dogovora, koji bi uključivao izmjene Izbornog zakona koje se odnose na izbor članova Predsjedništva BiH, Dom naroda Federacije BiH i izbore u Mostaru, prema Cvitanovićevoj ocjeni, moglo bi doći do proljeća.

“Mi smo imali pat poziciju na razini BiH, pa ste vidjeli da se vrlo brzo došlo do rješenja kada se međunarodna zajednica iskreno uključila i kada su domaći akteri shvatili da ovako ne može dalje. Mislim da će se u takvom obliku dogovoriti promjene oko Izbornog zakona i Vlade Federacije. Imamo praktično dva ili tri mjeseca za dogovor oko izbornih pravila za grad Mostar da dođemo do rješenja. To je stav svih, ne samo hrvatskih političkih predstavnika, da idemo u paketu rješavati sve i relaksirati nas od svih ovih teških političkih pitanja”, kaže Cvitanović.