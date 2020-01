Inicijativa da 1. februar treba obilježavati kao dan osnivanja Grada Sarajeva, izazvala je rasprave na društvenim mrežama, ali i različito mišljenje istoričara. Komisija koja je radila elaborat o tome, tvrdi da je 1. februar, prvi dan mjeseca u kojem je izvršena legalizacija vakufname Isa-bega Ishakovića. Kritičari te ideje se ne slažu s njim. Kažu da Sarajevo ima dublje korijene od vakufname.

OBJAŠNJENJE STRUČNE KOMISIJE

Ovo je objašnjenje stručne Komisije zašto bi prvi februar mogao biti obilježavan kao dan osnivanja Grada Sarajeva. Legalizacija vakufname, i sve radnje morale su biti završene prije 1. februara.

HUSIĆ: HISTORIJSKO UPORIŠTE NEUPITNO

dr. ALADIN HUSIĆ, član Komisije koja je radila na Nacrtu odluke

KAMBEROVIĆ: SARAJEVO IMA DUŽU TRADICIJU

Međutim, profesor Kamberović 1. februar vidi samo kao mogući datum kada je definirana vakufnama, jer je datirana od 1. februara do 2. marta. Ona kao i zadužbine Isa-bega Ishakovića, jesu dio identiteta Sarajeva, ali, dodaje, grad ima tradiciju i prije 1462.

HUSNIJA KAMBEROVIĆ, profesor na Filozofskom Graphics text fakultetu UNSA-e

Dok zagovornici ideje tvrde da bi to bio samo jedan u nizu datuma grada, kritičari ideje to vide i kao minimiziranje značaja 6. aprila.

HUSNIJA KAMBEROVIĆ, profesor na Filozofskom fakultetu UNSA-e

dr. ALADIN HUSIĆ, član Komisije koja je radila na Nacrtu odluke

“Šesti april je prihvaćen kao dan grada Sarajeva i to je nesporno i to ostaje to niko ne dovodi u pitanje niti to kome pada na pamet. Zašto je problem imenovati čak iako je nesto postojalo ranije ali je legalizirano i verificirani pravnim aktm , uvrsitit u kalndar grada”.