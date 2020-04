Sjednica Fiskalnog savjeta BiH, na kojoj je trebalo ponovo da bude razmatrano Pismo namjere, nije održana zbog nedostatka kvoruma, saopšteno je iz Savjeta ministara. MMF je pozvao vlade Federacije BiH i Republike Srpske da se hitno dogovore oko načina raspodjele novca od pomoći MMF-a BiH, jer ako to ne učine, odluka o tome će biti prolongirana.

Najprije je odobreno Bosni i Hercegovini 165 miliona evra, a onda je povećano na 330 miliona eura. Odbor MMF-a zasjeda u ponedjeljak.

Sjednica Fiskalnog savjeta sazvana je na zahtjev ministara finansija u Savjetu ministara i Vladi Federacije BiH Vjekoslava Bevande i Jelke Miličević.

Ministar Bevanda je na zvaničnom sajtu HDZ BiH optužio federalnog premijera Fadila Novalića za neodržavanje sjednice ističući da Novalićeva izjava da aranžman sa MMF-om propada zbog HDZ-a ne samo da nije tačna nego je i opasna.

“Novalić je naveo neke samo njemu poznate podatke da HDZ zahtijeva da se na Pismo namjere s MMF-om stavi 17 potpisa uključujući članove Fiskalnog vijeća i predstavnike 10 županija. Nitko nije tražio da predstavnici županija stave svoj potpis na to pismo jer to nije ni moguće niti je po procedurama, niti nam pada na pamet da komplikujemo stvari vaninstitucionalnim djelovanjem. Dobro je poznato da Fiskalno vijeće BiH odlučuje o aranžmanima s MMF-om i tako će biti i sada”, kazao je Bevanda.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kaže da je već potpisao Pismo namjere i da se Fiskalno vijeće jednoglasno izjasilo za aranžman sa MMF-om.

“Sada vidim da dva člana Fiskalnog vijeća nisu potpisali to Pismo namjere. Do kraja dana kada ističe rok očekujem da će oni potpisati i da MMF pošalje na board u Vašington. Ako se to ne dogodi BiH gubi 330 miliona eura koje ima namjeru upravo ubaciti u ove fondove za pomoć privredi”, rekao je Novalić.