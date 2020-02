Njemačkoj je potrebna radna snaga i Vlada ubrzava proces doseljavanja stranih stručnjaka. Od prvog marta na snazi će biti i novi zakon koji, prije svega, podrazumijeva izjednačavanje radne snage. To bi značilo olakšan pristup stranim radnicima njemačkom tržištu. Istražili smo koliko će tim potezom biti olakšan put bh. državljanima.

Iako se polemisalo da će od prvog marta svi državljani BiH moći spakovati kofere i otići u Njemačku, to neće ići lako. Sistem odlaska u Njemačku i dalje će ići preko konzulata.

KASIM RAŠIDOVIĆ, advokat

Dogovor koji Bosna i Hercegovina trenutno ima s Njemačkom jeste zapošljavanje osoba sa srednjom medicinskom školom. Od 2013. godine u Njemačku je otišlo oko 5.300 osoba sa završenom medicinskom školom.

BORIS PUPIĆ, Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Ono što je još traženo na njemačkom tržištu rada to su još i doktori medicine, sve visokoobrazovane osobe koje rade u IT sektoru različiti inžinjeri elektrotehnike i slično. Ali ne radimo to jer nemamo dogovor.