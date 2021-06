“Građani nisu shvatili šta se to mijenja. Oni misle ako distributivna preduzeća prestaju sa snabdjevanjem preuzima EP da je to faktički isto pravno lice da će se ta sredstva vjerovatno automatski prenijeti. Mi smo informisali da dolazi do nove potpuno situacije, da je potpuno novi snabdjevač, drugo pravno lice tako da nije moglo doći do automatskog prenosa sredstava sa jednog pravnog lica na drugo bez pisane saglasnosti kupca,“ istakao je portparol ZP „Elektrokrajina“, Banjaluka, Predrag Klincov.