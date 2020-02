Hoće li i u Republici Srpskoj biti ukinut tzv. bijeli hljeb, vidjeće se već na idućoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS. Tada će poslanici raspravljati o Nacrtu izmjena Zakona o radnim odnosima u državnim organima i statusu zvaničnika jedinica lokalne samouprave. Izmjenama bi bilo ukinuto pravo zvaničnika na entitetskom i lokalnom nivou da nakon prestanka mandata još šest mjeseci primaju platu. Deklarativno, svi su za.

Prema podacima do kojih je došao narodni poslanik Milan Petković u prošloj godini je za plate samo 36 funkcionera na nivou Republike Srpske, kojima je istekao mandat, utrošeno oko milion maraka. Za lokalni nivo nije mogao doći do tačnih podataka, ali je saznao da su opštine u svojim budžetima već isplanirale ova sredstva, koja bi bila isplaćivana nakon lokalnih izbora u oktobru. Petković smatra da bi, ako njegov prijedlog bude izglasan, mogle biti ostvarene značajne uštede, a novac upotrijebljen za korisnije stvari.

MILAN PETKOVIĆ, poslanik Ujedinjene Srpske u NSRS

„Nakon isteka mandata oni će, ukoliko ne nađu zaposlenje, ići na Biro za zapošljavanje kao i svi drugi radnici tj. neće moći više primati šest mjeseci platu za svoj nerad, što je do sada bio slučaj. Ukoliko ovi zakoni budu usvojeni, moći će se vršiti preraspodjela tih sredstava koja su već obezbijeđena u Budžetu i da se taj Budžet relocira na neke druge stavke kao što je npr. opremanje škola, vrtića i slično, da bi smo mogli taj novac možda mnogo korisnije i mnogo bolje iskoristiti“.

U javnoj kuhinji koju vodi banjalučki humanitarac Miroslav Subašić svaki dan nahrane stotine ljudi. Kaže da su mu od velike pomoći pekare od kojih hljeb dobija besplatno. Ne može vjerovati da uopšte postoji privilegija zvana „bijeli hljeb“.

MIROSLAV SUBAŠIĆ, predsjednik Humanitarne organizacije „Mozaik prijateljstva“

„Po meni je to strašno da budem iskren da neko ko završi svoj neki mandat, da nakon toga dobija još šest mjeseci platu, a ljudi nemaju od čega da žive. Ne mogu da dobiju sutrašnji hljeb, a kamoli ovaj od danas. Tako da je strašno da to dobijaju, a velika je stvar da to neko ukine“.