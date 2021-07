U Bosni i Hercegovini vakcinisano je oko 400 hiljada stanovnika. Potpuno vakcinisanih u Republici Srpskoj je oko 102 hiljade građana. U Federaciji BiH utrošeno je oko 300 hiljada doza. Nije poznato koliko je građana vakcinisano izvan zemlje. U susjednim zemljama se razmišlja o uvođenju obavezne vakcinacije. Neke članice Evropske unije na taj potez su se već odlučile. Očekuje li takav scenario i Bosnu i Hercegovinu?

Srbija svoje građane pokušava stimulisati za vakcinaciju. Mediji u Hrvatskoj pišu da se ozbiljno razmišlja o obaveznoj vakcinaciji u tri javna sektora – 180.000 ljudi. Grčka najavljuje suspenzije zdravstvenim radnicima koji odbiju vakcinaciju, a Francuska uvođenje obavezne vakcinacije za sve građane.

EMMANUEL MACRON, predsjednik Francuske

“Da bismo se zaštitili moramo krenuti sa vakcinacijom svih Francuza. To je jedini način za povratak u normalan život. Prvo, vakcinisanje će biti obavezno, bez odgađanja, za zdravstveno i nezdravstveno osoblje u bolnicama, klinikama, domovima penzionera, ustanovama za osobe s invaliditetom i za sve koji rade u kontaktu sa starijim ili nemoćnim osobama, uključujući i one kod kuće. Vakcinisanje za njih će postati obavezno, bez odgađanja.”

Vakcinacija u Bosni i Hercegovini još neće biti obavezna. O tome se, bar za sada, ne razmišlja. Izbor vakcine, kao i vakcinisanje, i dalje ostaje slobodan izbor. Glavna muka bh. vlasti ipak je bila nabavka vakcina.

SINIŠA SKOČIBUŠIĆ, v. d. direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH

ALEN ŠERANIĆ, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS

Vakcina je najbolje preventivno sredstvo protiv zaraznih bolesti. Ovo jasno poručuje struka. Ipak, preovladava mišljenje da vakcinacija ne bi trebalo da bude obavezna. Suočili bi se, upozoravaju, sa ozbiljnim kršenjem ljudskih

prava.

JASENKO KARAMEHIĆ, imunolog

“Dok god se drži pod kontrolom epidemija/pandemija to treba ostaviti na dobrovoljnosti jer to ipak dolazi do pitanja ljudskih prava i tako dalje, a ondje gdje ima zloupotreba i kad to bude van kontrole, svaka država ima mehanizme kako to da zaustavi.”