Na osnovu prijave Ured disciplinskog tužioca formirao je predmet na osnovu audio snimka čiji su glavni akteri Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH i Miljana Buha, bivša članica VSTV-a BiH. Nakon brojnih afera, pa i ove posljednje, jasno je da je odavno bilo vrijeme za reformski zaokret u bh. pravosuđu.

Alena Kurspahić, glavna disciplinska tužiteljica, kaže, nakon formiranja predmeta očekuje se da se poduzmu konkretni potezi ili Ureda ili samog VSTV-a. Sve ostale informacije za sada su tajna. A javnost upravo zanima šta dalje nakon formiranja predmeta, jer ovo nije prva afera.

Ako Sanja konkuriše za sud u Banjaluci gdje je konkurencija ogromna svi će znati da je ona tvoja sestra je li tako?I to će savim sigurno otići u medije i šta će se onda deisti, ti si član savjeta i tražit će se da daš ostavku. Jel me razumiješ? kako to da se bira tvoja sestra, ovo,ono. Pa kad ti istekne mandat nije problem , ali dok si u savjetu mi je problem, znači ja brinem o svemu. Zato sam ti rekao ako se čak i u prvom mandatu otvori pozicija, prijedor, gradiška, šta je košta da tamo bude godinu dana i da je kasnije prebacimo vamo.