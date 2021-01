Iako je epidemiološka situacija u BiH trenutno nešto stabilnija, ljekari ističu da se skok broja zaraženih zbog praznika, ali i zimovanja, tek očekuje. Pojedine zdravstvene ustanove uvele su i brže, komercijalne testove na Covid i spremno dočekuju potencijalni „novi talas“.

Praznici su iza nas, a zdravstveni radnici su u strahu. Možemo li zbog slavlja očekivati nagli skok broja zaraženih? Situacija će biti nešto jasnija u narednih nekoliko dana.

ALEKSANDRA RADOJČIĆ, infektolog

„Praznici, tek nam predstoji to testiranje, otprlike nakon pet do sedam dana kreće da se razvija klinička slika. Nije pad u broju, procenat je ostao isti, to hoću da kažem, možda smo manje testirali oko Nove godine“ .

Da je negativan scenario moguć, upozoravaju iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

VLADO ĐAJIĆ, direktor UKC RS

“Narednih desetak dana će biti možda i duplo više pacijenata, upravo zbog te naše neozbiljnosti. Vidimo da se ozbiljne države zatvaraju, od Amerike, Francuske, Ukrajine, a mi smo nekako kao i u svemu bili neozbiljni, popuštamo mjere i pravimo se da je pandemija prošla“.

Kao potencijalni klasteri pominju se i planine. Ipak, u planinskim centrima u BiH kažu da je rizik masovnog zaražavanja na zimovanju mali, jer sprovode sve preventivne mjere. Na Jahorini je omogućeno i PCR testiranje.

AMRA KALJIĆ, KJP “ZOI 84”

“Na šestosjednoj žičari mogu da se voze tri osobe, svi moraju imati bandane, rukavice. Sama skijaška oprema je takva da zaštiti skijaše, ali moramo učiniti sve kako bi sigurnost i nas i svih oko nas bila na visokom nivou” .

DEJAN LJEVNAIĆ, direktor Olimpijskog centra Jahorina

“Mi smo potpisli ugovor sa laboratorijom i institutom za javno zdravstvo, obje institucije dolaze na Jahorinu, dolaze do sobe ako je potrebno. PCR testiranje se uradi brzo, za manje od četiri sata se dobije rezultat, imamo i dvije ambulante”.

S druge strane, kako bi spremno dočekale naredni period, pojedine zdravstvene ustanove uvele su i brze komercijalne testove.

dr DANIJELA ĐUKIN, direktorica Doma zdravlja Bijeljina

“To je brzi antigenski test koji košta 60KM i brzi test na Kovid koji košta 70 KM. Brzi antigenski test koji se dobije za 15 minuta i zna da li je Covid pozitivan ili nije, ovo je komercijalna usluga koju naplaćuju svugdje u svijetu”.

“U planu smo da započnemo i serološko to su ELISA metode gdje utvrđujete da li neko ima antitijela i koji je titan njihovih antitijela,” saopštila je Radojčićeva.